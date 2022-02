I Love You ..

Ik kan me niet voorstellen dat we , net als in b.v in Amerika elkaar de hele dag toeroepen dat we van elkaar houden. Vind het een vreemd fenomeen dat bij alles wat er gebeurt of gezegd word er steeds gezegd word : i love you. Te pas en te onpas worden die woorden gebruikt, en natuurlijk is het mooi als je tegen iemand kan zeggen dat je van hem of haar houd, maar het komt me meer over als een soort stopwoord waar verder niet over na gedacht word. En daardoor vind ik het een beetje genant en onnatuurlijk overkomen , je kan toch niet tegen iedereen zeggen dat je van hem of haar houd. Want geloof je het dan op den duur nog wel ?

Ik denk dat van iemand houden op een heel andere manier naar voren hoort te komen. Als we b.v tegen een kind zeggen: doe je voorzichtig vandaag, doe je een sjaal om, het is koud hoor, je moet niet ziek worden, dat je dan meer bedoeld dat je van het kind houd dan dat je dan uit een soort gewoonte zegt : doeiii, tot later, hou van je. Denk dat het op den duur niet eens meer gehoord word. Ik zag laatst op televisie een stuk over twee mensen die elkaar hadden leren kennen via internet, alleen zij woonde in Roemenië en hij in Amerika , dus ze hadden contact via Skype enz.. Eindelijk na maanden zou zij naar Amerika komen om hem en zijn familie te ontmoeten, de familie vond het ook leuk , dus alles was oké. Maar toen ze werd verwelkomd in de aankomsthal en ze werd bedolven onder die mensen die allemaal i love you riepen snapte ze er niks van, en het duurde niet lang daarna dat ze eigenlijk als een koude kikker werd afgeschilderd omdat ze dat i love you voor haar nieuwe familieleden niet uit kon spreken. Ze kende hun toch helemaal niet ? Dat was ze niet gewend in Roemenië , daar zei je dat pas dat je van iemand hield als je iemand goed kende en je een band met iemand had op gebouwd. En dan ook niet nog niet in het openbaar . Cultuurverschil dus.

Is een poos terug een serie op t.v geweest waarbij mensen naar elkaar toe moesten gaan om te zeggen dat ze van iemand houden, want dat hadden ze nog nooit gezegd en dat werd wel tijd. Weet niet meer wat voor programma dat was, en het is er nu ook niet meer, maar als je op televisie naar iemand toe moet gaan om dat te zeggen is het dan nog wel oprecht of is het voor de kijkcijfers? En kan je dat niet uit jezelf zeggen, moet er eerst een t.v programma komen om je over de streep te trekken? Snap niet waarom mensen mee doen met zulke programma,s .Maar moet je dan nooit tegen iemand zeggen : ik hou van je? Natuurlijk doe je dat wel, en natuurlijk meen je het dan ook, het is geen routine gelukkig , maar ik denk als je tegen iemand zegt: ik vind het hartstikke gezellig met je of ben blij dat ik je heb leren kennen, dat je dan eigenlijk het zelfde zegt . Of gewoon : ik ben wijs met je, zou je niet willen missen , hoor. Of als er wat is mag je me altijd bellen . Er zijn ook zoveel soorten houden van. Van een kind hou je heel anders dan van je partner , of van je moeder, of van een goeie vriend of vriendin. Dus de hele dag standaard maar : ik hou van je roepen slaat nergens op toch. Doen we maar niet. We laten het wel merken, he. Gewoon door te zeggen : doe je voorzichtig vandaag, het is druk op de weg, zou niet graag willen dat je iets overkwam. En dan weet de ander heus wel dat je van hem haar haar houd. En wat jullie betreft, bedankt jullie weer voor het lezen , ben ik echt wijs mee, hoor. Dus met andere woorden : ik hou van jullie !!!!! Voor 1 keertje zeggen dan, niet elke week hoor. 😊